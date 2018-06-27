Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Erkan S., iddiaya göre, geçen hafta 2 çocuk annesi olan eşi Melek S.'nin cep telefonunda başkasıyla yaptığı mesajlaşmalarını gördü. Çift bu nedenle tartıştı. 15 yıllık evli çift arasında gece saat 02.00 sıralarında aynı nedenden tekrar tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Erkan S., tartışma sırasında eşi Melek'i defalarca bıçakladı. Komşular çığlıkları üzerine polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melek S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı Erkan S., evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

'KISKANDIĞIM İÇİN YAPTIM'

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Erkan S., eşinin telefonda başkasıyla olan mesajları gördüğünü ve bu nedenle bir haftadır tartıştıklarını söyledi. Gece mesajlar yüzünden yeniden tartıştıklarını anlatan Erkan S., "Kıskandığım için tartışma yaşandı. Tartışma sırasında bıçakla öldürdüm" dedi.