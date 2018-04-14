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Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Konya'da tesisatçı Cuma B. (23), eşi Nefise B.'ye (20) cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü Mehmet Ş.'nin (40) işlettiği marketi, eşinin kıyafetlerini giyip kundakladı.

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Kırbaşı Caddesi'ndeki Mehmet Ş.'ye ait markette 4 Nisan günü saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvenlik kameraları görüntülerinden, marketin, üzerinde kadın kıyafeti bulunan bir kişi tarafından ateşe verildiği saptandı.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, polis merkezine giden bir çocuk annesi Nefise B., 15 gün önce kendisine polis kimliğini gösterek evine zorla giren market işletmecisi Mehmet Ş.'nin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mehmet Ş. gözaltına alındı.

Nefise B. ile görüşen polis, cinsel saldırı olayından Cuma B.'nin de haberinin olduğunu belirledi. Bunun üzerine Mehmet Ş.'nin iş yerinin ateşe verilme olayıyla ilgili Cuma B., tesisatçılık yaptığı işyerinde gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Marketi, kendisinin kundakladığını itiraf eden Cuma B., "15 gün kadar önce eve girdiğimde bir erkeğin kaçtığını gördüm. Peşinden koştum, ama yakalayamadım. Eşime sorduğumda o kişinin marketçilik yapan Mehmet isimli kişi olduğunu söyledi. Tanınmamak için eşimin kıyafetlerini giyerek marketin önüne geldim. Markete benzin dökerek ateşe verdim. Yanıma yakalanmayayım diye cep telefonumu dahi almadım" dedi.

Cinsel saldırı şüphelisi Mehmet Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından, Cuma B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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