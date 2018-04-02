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Eşinin kullandığı kamyonetin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Eşinin kullandığı kamyonetin çarptığı kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde eşinin kullandığı kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ali U. (68), eşi Hamide ve çocuklarıyla Şehitlioğlu Mahallesi Cüceler mevkisindeki tarlasından eve dönmek üzere hazırlık yaptı.

Ali U, 45 ZV 427 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaparken eşine çarptı. Hamide U, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kadının cenazesi, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet Kaza Manisa

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