Eşinin kullandığı kamyonetin çarptığı kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde eşinin kullandığı kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ali U. (68), eşi Hamide ve çocuklarıyla Şehitlioğlu Mahallesi Cüceler mevkisindeki tarlasından eve dönmek üzere hazırlık yaptı.
Ali U, 45 ZV 427 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaparken eşine çarptı. Hamide U, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kadının cenazesi, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı
Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor
Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Tatil cennetinde korkunç ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum