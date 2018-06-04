Eşinin mezarını Fenerbahçe'nin renklerine boyattı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çoban'ın mezarı, vasiyeti üzerine eşi tarafından Fenerbahçe renklerine boyandı.

Fenerbahçe sevdalısı Mehmet Çoban'ın eşi Aynur Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyu Fenerbahçe taraftarı olan eşinin ölmeden 10 yıl önce, üzerinde takımının logosu olan mezar taşı yaptırdığını söyledi.

Eşinin vasiyeti üzerine sarı-lacivert kefenle defnedildiğini, Fenerbahçe logolu ve sarı-lacivert renklerine boyanan mezarı hazırladıklarını ve üzerine "Fenerbahçeli doğdu Fenerbahçeli öldü" yazdırdıklarını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Fenerbahçe maçını izlerken fenalaştı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eşim, sarı-lacivert kefenini aldı ve "ölürsem bununla beni gömün" diyerek vasiyet etti. Vasiyetine göre gömüldü. Kabrini de çok sevdiği Fenerbahçe logolu ve sarı-lacivert renkli mermerden yaptırdım. Ruhu şad olsun. Tek dileği vardı. Yeni yaptırdığımız evi de sarı-lacivert boyatacaktı. Bunu da yapacağım."