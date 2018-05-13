  Eşinin üzerine kapıyı kilitledi, polis arayınca anahtarı gönderdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, eşi R.G.'nin üzerine kapıyı kilitleyip gittiği 2 çocuk annesi N.G. (42) polisi aradı. R.G. polis arayınca arkadaşıyla anahtarı gönderdi. Yaklaşık 3 saat sonra evden çıkan N.G. eşinden şikayetçi oldu.
Karabük Fatih Mahallesi'ndeki binanın 5'inci katında oturan N.G., polisi arayarak eşinin kapıyı üzerine kilitlediğini söyleyip, yardım istedi. Gelen ekipler, N.G.'nin eşine ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra cep telefonunu açan R.G., Yenice ilçesinde bir köyde orman kooperatifi kongresine gittiğini, geç geleceğini, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Polisin eşini eve kapatmasının kanunen suç olduğunu söylemesi üzerine R.G. anahtarı başka birisinden gönderdi.
Yaklaşık 3 saat sonra polisin kapıyı açmasıyla evden çıkan N.G. eşinden şikayetçi olmak için karakola götürüldü. Çocukları bir yakınlarının yanında kalan N.G., "Ara sıra kilitliyor beni böyle. Biraz sorunları, dengesizliği var. 'Psikolojim bozuk' diyor. Benim de psikolojimi bozdu artık. Bilmiyorum ne yapacağım. Boşanma davası açtım, iptal ettim. Tekrar açmayı düşünüyorum" dedi.
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