HABER

Eşinin vurduğu Kübra, yaşam mücadelesi veriyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

KÜBRA YAŞAMINI YİTİRDİ Batman'da, dün, eşi Bilal Oğur (30) tarafından kafasına tabancayla ateş edilerek ağır yaralanan ve özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunmaya çalışan Kübra Oğur (26), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÜBRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Batman'da, dün, eşi Bilal Oğur (30) tarafından kafasına tabancayla ateş edilerek ağır yaralanan ve özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunmaya çalışan Kübra Oğur (26), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının beynine isabet eden ve sağ gözünün arkasında kalan kurşuna risk nedeniyle müdahale edilememişti. Tansiyonu düşük olan Kübra Oğur'a, tedavi için yüksek dozda ilaç veriliyordu.

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
Osmangazi'de yabancı dildeki tabelalar kaldırıldıOsmangazi'de yabancı dildeki tabelalar kaldırıldı
CHP'li Torun, ameliyat olduCHP'li Torun, ameliyat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.