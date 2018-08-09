Eşinin vurduğu Kübra, yaşam mücadelesi veriyor (2)

KÜBRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Batman'da, dün, eşi Bilal Oğur (30) tarafından kafasına tabancayla ateş edilerek ağır yaralanan ve özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunmaya çalışan Kübra Oğur (26), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının beynine isabet eden ve sağ gözünün arkasında kalan kurşuna risk nedeniyle müdahale edilememişti. Tansiyonu düşük olan Kübra Oğur'a, tedavi için yüksek dozda ilaç veriliyordu.



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