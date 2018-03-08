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Eşit sözlük dilimizi eşitliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 09:06 | Son Güncelleme

Kadın - erkek eşitsizliği ve cinsiyetçi söylemler üzerine bugüne kadar birçok kampanya yapıldı, mesaj ve tavsiyeler verildi. Tavsiyeler sonucunda "bu sözcükleri kullanma" denildi. Arçelik A.Ş’nin Eşit Sözlük projesi konuya bambaşka bir noktadan bakarak, adamakıllı doğru düzgün, dijital bir çözüm getiriyor. Uygulamayı indiren kullanıcıların yazdıkları cinsiyetçi ifadelere, Eşit Sözlük eşitlikçi karşılıklar öneriyor.

Eşit Sözlük, aslında T9 sözlük modelinde çalışan bir klavye eklentisi. Mobil cihazların hayatımıza bu denli girmesiyle artık günün önemli bir bölümünün klavye başında; WhatsApp, Facebook, Instagram ve mail programlarında geçtiğini düşünen Arçelik A.Ş., tüm yazışmalara eşitliği getirmeyi, eşitsizliğe dur demeyi hedefliyor.

iOS ve Android için geliştirilen ücretsiz uygulamayı indirip telefonunuza kurarak ve www.esitsozluk.com üzerinden yeni cinsiyetçi söylem önerilerinde bulunarak siz de bu harekete destek olabilirsiniz. Ayrıca bir eklentiyle Word ve Outlook gibi Office programlarında da çalışan uygulama, tüm Arçelik A.Ş. çalışanlarının bilgisayarlarına yüklenmiş durumda.

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REKLAM FİLMİNDE TANIDIK YÜZLER

Arçelik A.Ş. çalışanlarının rol aldığı filmde karakterler, hepimiz gibi cinsiyetçi söylemlere maruz kalmış, sokakta, otobüste, kafede karşılaştığımız gerçek hayattan kişiler. Kampanya, konuyu umutsuz ve olumsuz bir çerçeveden ele almak yerine, bu konuda harekete geçilebileceğini olumlu bir tonla anlatarak farklılaşıyor. Kampanya, cinsiyetçi söylemlere yeni karşılıklar önererek çözümün bir parçası olmak ve herkesi kucaklayan bir tonla bu hareketi yaymak fikrinden yola çıkıyor.

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Önemli olan kampanya fikrinin ana çıkış noktası. Bu nedenle filmde oyuncular cinsiyetçi söylemleri dans figürleri, boks eldivenleri ve hamurlu elleriyle savuşturarak yok ediyor. Bu durum tıpkı uygulamanın, çözüm odaklı bir harekete çağrı yapması gibi.

Prodüksiyonunu 2012’nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Doğan Tanyer bulunuyor. Kampanyanın ve uygulamanın kreatif ajansı ise Mobi Wan. Bugün yayına giren filmi ile Eşit Sözlük projesi, yalnızca bir 8 Mart kutlaması olarak değil, #Eşitle hashtagi ile yıl boyunca sürdürülecek bir hareket olarak karşımıza sık sık çıkacak gibi...

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Anahtar Kelimeler:
Arçelik Kadınlar günü

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