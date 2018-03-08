Eşit sözlük dilimizi eşitliyor!

Eşit Sözlük, aslında T9 sözlük modelinde çalışan bir klavye eklentisi. Mobil cihazların hayatımıza bu denli girmesiyle artık günün önemli bir bölümünün klavye başında; WhatsApp, Facebook, Instagram ve mail programlarında geçtiğini düşünen Arçelik A.Ş., tüm yazışmalara eşitliği getirmeyi, eşitsizliğe dur demeyi hedefliyor.

iOS ve Android için geliştirilen ücretsiz uygulamayı indirip telefonunuza kurarak ve www.esitsozluk.com üzerinden yeni cinsiyetçi söylem önerilerinde bulunarak siz de bu harekete destek olabilirsiniz. Ayrıca bir eklentiyle Word ve Outlook gibi Office programlarında da çalışan uygulama, tüm Arçelik A.Ş. çalışanlarının bilgisayarlarına yüklenmiş durumda.

REKLAM FİLMİNDE TANIDIK YÜZLER



Arçelik A.Ş. çalışanlarının rol aldığı filmde karakterler, hepimiz gibi cinsiyetçi söylemlere maruz kalmış, sokakta, otobüste, kafede karşılaştığımız gerçek hayattan kişiler. Kampanya, konuyu umutsuz ve olumsuz bir çerçeveden ele almak yerine, bu konuda harekete geçilebileceğini olumlu bir tonla anlatarak farklılaşıyor. Kampanya, cinsiyetçi söylemlere yeni karşılıklar önererek çözümün bir parçası olmak ve herkesi kucaklayan bir tonla bu hareketi yaymak fikrinden yola çıkıyor.