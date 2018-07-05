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Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün organize ettiği Ergenekon süresince bir süre hapis cezası alan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürüldü. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin TL dolandırdılar.

Sürekli uyarılara rağmen insanlar aynı yöntemlerle dolandırılmaya devam ediyor. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin TL dolandırdılar.

Dolandırılan isimler arasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon vardı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü.

DOLANDIRICILARA 13 BİN DOLARINI KAPTIRDI

Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söylediler. Dolandırıcılar, Tolon'u hem bankada hem de ABD'de operasyon yapılacağına inandırdılar.

Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

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DOLANDIRICILARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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