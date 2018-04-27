Suçsuz olduğunu savunan Çobanbeyli, "Kimse benim vatan sevgimi anlayamaz. Haksızlığa uğradım ancak bu suçlamalara rağmen devletime olan sevgim azalmadı. Görevime dönüp tekrar vatanıma hizmet etmek istiyorum." dedi.

Darbecilerce görevlendirilen Ekrem Çağlar ile yüz yüze görüşmediğini ifade eden Çobanbeyli, "Ailevi nedenlerden ötürü dışarı çıkmak ve aracımla dolaşmak istedim. Önce Aşkale'ye oradan da Erzincan'a kadar gittiğimi fark ettim. Çağlar ile orada sadece telefonla konuştum. Darbe ile ilgili kimseden talimat almadım. Çağlar, ilk ifadesinde benimle görüşmediğini söyledi ama ek ifadesinde yüz yüze görüştüğümüzü söylemiş. Planlı şekilde kendisiyle görüşecek olsam ben de gitmeden plan yapardım. Kendi aracım ve telefonumla gitmezdim." diye konuştu.

- "Kurye değilim"

Çağlar'ın Erzurum ve Erzincan savcılıklarında verdiği ifadelerin itibar görmediğini, FETÖ'cü olmayan birini olaya dahil etmek istediğini ileri süren Çobanbeyli, şöyle konuştu:

"Darbe konusunu kimseyle konuşmadım. Dolayısıyla kurye olduğum gibi bir şey de yok, bunun için bir delil de yoktur. Kuryelik yapacaksam kendi alayımda neden bir hareketlilik olmadı. Bunlar detaylı araştırılmadığı için cevapları da yok. Ayrıca dönemin 9. Kolordu komutanı korgeneral Şeref Öngay'ın kullandığı 'Oğuz'a ulaşamadık' ifadesi de yanlıştır. Öngay bana nerede olduğumu sordu ben de kışlaya geldiğimi söyledim. Kışlaya sahip çıkmamı istedi ben de gerekli önlemleri aldım."