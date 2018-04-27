Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katılıp örgütün sözde "Erzincan sıkıyönetim komutanı" olan dönemin 3. Ordu Komutanlığı kurmay barbaşkanı eski tuğgeneral Ekrem Çağlar'dan aldığı darbe talimatlarını Kars ve Iğdır'daki örgüt mensuplarına ilettiği iddia edilen eski 109. Topçu Alayı komutanı albay Oğuz Çobanbeyli'nin de aralarında bulunduğu 7 eski subayın yargılanmasına devam edildi.
Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Çobanbeyli ile tutuksuz sanıklar dönemin 1. tabur komutanı eski yarbay Ramazan Kayacı, eski binbaşı Kadir Aluç, dönemin 2.tabur komutanı eski yarbay Serkan Aslan, eski üsteğmenler Onur Vahap Aslan, Cemal Doğan, eski astsubay Soner Kurtkaya ve sanık avukatları hazır bulundu.
Savunması alınan sanıklardan Çobanbeyli, atılı suçları kabul etmeyerek, görev süresince askerlik yeminine sadık kaldığını söyledi.
Suçsuz olduğunu savunan Çobanbeyli, "Kimse benim vatan sevgimi anlayamaz. Haksızlığa uğradım ancak bu suçlamalara rağmen devletime olan sevgim azalmadı. Görevime dönüp tekrar vatanıma hizmet etmek istiyorum." dedi.
Darbecilerce görevlendirilen Ekrem Çağlar ile yüz yüze görüşmediğini ifade eden Çobanbeyli, "Ailevi nedenlerden ötürü dışarı çıkmak ve aracımla dolaşmak istedim. Önce Aşkale'ye oradan da Erzincan'a kadar gittiğimi fark ettim. Çağlar ile orada sadece telefonla konuştum. Darbe ile ilgili kimseden talimat almadım. Çağlar, ilk ifadesinde benimle görüşmediğini söyledi ama ek ifadesinde yüz yüze görüştüğümüzü söylemiş. Planlı şekilde kendisiyle görüşecek olsam ben de gitmeden plan yapardım. Kendi aracım ve telefonumla gitmezdim." diye konuştu.
- "Kurye değilim"
Çağlar'ın Erzurum ve Erzincan savcılıklarında verdiği ifadelerin itibar görmediğini, FETÖ'cü olmayan birini olaya dahil etmek istediğini ileri süren Çobanbeyli, şöyle konuştu:
"Darbe konusunu kimseyle konuşmadım. Dolayısıyla kurye olduğum gibi bir şey de yok, bunun için bir delil de yoktur. Kuryelik yapacaksam kendi alayımda neden bir hareketlilik olmadı. Bunlar detaylı araştırılmadığı için cevapları da yok. Ayrıca dönemin 9. Kolordu komutanı korgeneral Şeref Öngay'ın kullandığı 'Oğuz'a ulaşamadık' ifadesi de yanlıştır. Öngay bana nerede olduğumu sordu ben de kışlaya geldiğimi söyledim. Kışlaya sahip çıkmamı istedi ben de gerekli önlemleri aldım."
Çobanbeyli, darbe girişimi gecesinde uygulanan bütün emirlerin yasal olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Darbeyi tek başıma yapacak değilim. Bizim aldığımız tedbirler de kışlayla ilgiliydi. Eğer darbe yapacak olsaydık toplarla Erzurum'un altını üstüne getirirdik. FETÖ'cü değilim ve benimle ilgili suç teşkil edecek bir şey yoktur. Olaya karışmış insanlarla yaptığım konuşmalar benim FETÖ'cü olduğumu belirleyemez. Bunların aksini söyleyecek tanık bile yok. İddia makamı Ekrem Çağlar ile yüz yüze görüştüğümü, talimat aldığımı söylese de bunun bir kanıtı yok."
Diğer sanıklar da FETÖ ile bağlantılarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Oğuz Çobanbeyli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!
Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı
Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum