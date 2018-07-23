Eski AB Bakanı Çelik'ten Özil'e destek mesajı

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, "Mesut Özil, yaptığı açıklamayla Almanya'da en beklenmedik yerlerden türeyen Irkçı ve İslam düşmanı yaklaşımlara ayna tuttu. Ve herkese gerçek insanlık değerlerini çok sağlam bir yaklaşımla anlattı." açıklamasında bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özil'in yaşadıklarının, Almanya'da ırkçılık ve İslam düşmanlığının ne aşamaya geldiğini gösterdiğini belirterek, "Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Almanya'da da ırkçılık ve İslam düşmanlığı, toplumları zehirliyor. Bu zehirli dalga öylesine yükseldi ki pek çok AB ülkesinde ırkçılar ikinci parti konumuna geldiler. Bazı yerlerde ideolojik olarak iktidarın zihniyetini ele geçirmiş durumdalar. Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk defa meclise girdiler." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, kendi değerleri için tehdidin dışarıdan geleceğini düşündüğüne işaret eden Çelik, "Halbuki tehdit çok daha büyük bir şekilde içerden yükseliyor. Irkçılık zehri, demokratik değerleri zehirliyor. Göçmen düşmanlığına prim veren her yaklaşım, aşırı siyasetleri besliyor." ifadelerini kullandı.