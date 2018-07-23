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Eski AB Bakanı Çelik'ten Özil'e destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

Eski Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: "Mesut Özil, yaptığı açıklamayla Almanya'da en beklenmedik yerlerden türeyen ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımlara ayna tuttu. Ve herkese gerçek insanlık değerlerini çok sağlam bir yaklaşımla anlattı" - "Darbecilerle ve demokratik değerlerden uzak olanlarla çıkarları için kol kola girmekten çekinmeyenlerin, Mesut'un Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çektirmesini eleştirmeleri sadece kendi hastalıklı zihniyetlerini teşhir ediyor"

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, "Mesut Özil, yaptığı açıklamayla Almanya'da en beklenmedik yerlerden türeyen Irkçı ve İslam düşmanı yaklaşımlara ayna tuttu. Ve herkese gerçek insanlık değerlerini çok sağlam bir yaklaşımla anlattı." açıklamasında bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özil'in yaşadıklarının, Almanya'da ırkçılık ve İslam düşmanlığının ne aşamaya geldiğini gösterdiğini belirterek, "Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Almanya'da da ırkçılık ve İslam düşmanlığı, toplumları zehirliyor. Bu zehirli dalga öylesine yükseldi ki pek çok AB ülkesinde ırkçılar ikinci parti konumuna geldiler. Bazı yerlerde ideolojik olarak iktidarın zihniyetini ele geçirmiş durumdalar. Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk defa meclise girdiler." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, kendi değerleri için tehdidin dışarıdan geleceğini düşündüğüne işaret eden Çelik, "Halbuki tehdit çok daha büyük bir şekilde içerden yükseliyor. Irkçılık zehri, demokratik değerleri zehirliyor. Göçmen düşmanlığına prim veren her yaklaşım, aşırı siyasetleri besliyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Avrupa için tehdidin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Demokratik yapılar içerden ele geçiriliyor. Tüm Avrupa demokrasileri, Weimar Cumhuriyeti gibi kırılganlaşıyor. Irkçılığa karşı güçlü direniş gösterilmeyen her nokta, ırkçıların mevzisi haline geliyor." görüşünü paylaştı.

- "Özil, Almanya'da türeyen ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımlara ayna tuttu"

Çelik, Özil'in açıklamalarına ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesut Özil, yaptığı açıklamayla Almanya'da en beklenmedik yerlerden türeyen ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımlara ayna tuttu. Ve herkese gerçek insanlık değerlerini çok sağlam bir yaklaşımla anlattı. Daha günler önce Fransa’yı şampiyonluğa taşıyan Fransa Milli Takımı'nın göçmen oyuncuları, Avrupa'ya bu iki yüzlülüğü bir kere daha anlatmıştı. Mesut Özil'in 'kazanırsam Alman, kaybedersem göçmen sayılıyorum' sözü, ırkçılığın iki yüzlü ve hastalıklı haline verilmiş en iyi cevap oldu."

Çelik, açıklamasında "Darbecilerle ve demokratik değerlerden uzak olanlarla çıkarları için kol kola girmekten çekinmeyenlerin, Mesut'un Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çektirmesini eleştirmeleri sadece kendi hastalıklı zihniyetlerini teşhir ediyor." yorumunu yaptı.

Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa da mesajında yer veren Çelik, "Bu fotoğraf ve Mesut Özil’in açıklaması, Almanya ve Avrupa’daki ırkçılara, göçmen düşmanlarına, İslam düşmanlarına ve demokratik değerleri zehirleyenlere verilmiş tarihi bir cevaptır. Yaşananlar, Avrupa'nın demokratlarının, gerçekleri görmesi için önemli bir imkandır." görüşlerini paylaştı.

Yaşananlar karşısında susan demokratların, ırkçılara yol vermek gibi tarihi bir hata yaparak, kendi geleceklerini kararttıklarını bilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, Almanya tarihinin, ırkçıların saldırısına uğrayanlara sahip çıkmayanların aynı akıbeti paylaşmasının örnekleriyle dolu olduğunu kaydetti.

Çelik, mesajını şöyle sonlandırdı:

"Herhangi bir ülkedeki en küçük olayla bile ilgilenen Avrupa Parlamentosu üyelerinin ve AB kurumlarının Mesut Özil’in aylardır maruz kaldığı bu ırkçı yaklaşımlara karşı suskun kalması, ırkçıların akıl dışılığından daha çok dikkat çekmiştir.
Bu yaşananlardan sonra Merkel’in, Mesut Özil'e sahip çıkarak ırkçılara karşı tavır alması gerekirdi. Bunun yerine Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakmasına dönük olarak 'kararına saygı duyuyoruz' demesi, ırkçılar karşısında suskun kalmanın yoludur."

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AB Bakanı Ömer Çelik Mesut Özil

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