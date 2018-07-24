Eski Adalet Akademisi Başkanı hakim karşısında

Yargıtay üyesi seçildikten sonra divan üyelerinin ve daire başkanlarının seçilmesinde belirleyici olduğu, örgütün yargı yapılanması üst konseyinde görev yaptığı belirtilen Yıldırım'ın, yargıda alınacak kararların belirlendiği ve heyet şeklinde çalışan örgüt biriminin "taktiksel beyin takımı"nda yer aldığı, örgütün yargıya sızmasında etkin olduğu, Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi ve Yargıtayda örgütün özel görevli yöneticisi konumunda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, öğrencilik yıllarından beri dahil olduğu terör örgütü üyeliği faaliyetlerini hakimlik mesleğinde de sürdürdüğü, örgüt toplantılarına katılıp himmet topladığı, bu toplantılarda örgüt üyelerinin faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmeleri yönünde talimat verdiği belirtilen Yıldırım'ın, Adalet Akademisi Başkanıyken terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştüğü ifade edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Hüseyin Yıldırım, belirli tarihlerde örgüt mensubu 37 kişiyle aynı anda yurt dışına giriş-çıkış yaptığı yönündeki tespiti de reddetti. Yurt dışına giriş çıkış yaptığı tarihlere bakıldığında, bunların hepsinin Yargıtayın veya Türkiye Adalet Akademisinin resmi ziyaretleri olduğunu, aynı anda yurda giriş yaptığı belirtilen sivil imamları tanımadığını iddia etti. Yıldırım, ziyaretlerde yanında şu anda Yargıtayda halen görev yapan üyelerin de bulunduğunu, ziyaretlere ilişkin resmi yazıların Yargıtaydan istenebileceğini belirtti.

Örgütün sivil imamlarıyla aynı yerde baz çakışmaları tespitini kabul etmeyen Yıldırım, 15-16 Temmuz 2016'de Marmaris'te ve Yalova'da olduğunun belirtildiğini dile getirerek, bu tarihlerde Ankara'da olduğunu iddia etti. Yıldırım, baz sinyali aldığı veya telefonla görüştüğü belirtilen kişileri tanımadığını ileri sürdü.

Usul itirazlarını dile getiren Yıldırım, suç tarihindeki mevzuata göre özel hükümlere göre yargılanması gerektiğini öne sürerek, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasının tabii hakimlik ilkesine aykırı olduğu iddiasında bulundu.

- Terör örgütü elebaşı ile görüştüğü iddiası

Sanık Yıldırım, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı iken dil eğitimi için gittiği ABD'de, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştüğü iddiasını da kabul etmedi.

Bu iddianın BİMER'e yapılan bir ihbar üzerine iki polis memuru tarafından tutulan tutanakta yazdığını, iddianameye de bu şekilde girdiğini ileri süren Yıldırım, ihbarcının ifadesinin alınmadığını, şikayetinin dosyaya konulmadığını savundu.

Herhangi bir araştırma yapılmadan bunun iddianameye dayanak yapıldığını söyleyen Yıldırım, "Dayanaksız tutarsız iddiayı reddediyorum. Dil eğitimi için ABD dahil hiçbir ülkeye gitmedim. 2010 ile 2014 yılları arasında yaptığım Akademi Başkanlığım döneminde ABD'ye gidip gitmediğimin ilgili yerlerden sorulmasını istiyorum." dedi.

Adalet Akademisinde örgüte eleman temin ettiği iddiasının da tutarsız ve dayanaksız olduğunu ileri süren Yıldırım, akademide başkan olarak görev yaptığı 3 yıl 3 ayda, 4 bin hakim savcı adayının meslek öncesi, 5 bin hakim savcının da meslek içi eğitimlerini yaptıklarını, şeffaf bir eğitim süreci gerçekleştirdiklerini savundu.