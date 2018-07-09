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Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından Beştepe'de dünya liderlerine yaptığı konuşmada, bu akşam kabine listesini açıkladıktan sonra, eski adı Bakanlar Kurulu olan kabinenin ilk toplantısını da bu haftaki Cuma namazından sonra gerçekleştireceklerini açıkladı.

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen ve 22 devlet başkanının yanı sıra Meclis Başkanları, başbakanlar ve ülke temsilcileri ile yaklaşık 6 bin davetlinin katıldığı törende konuşma yaptı.

Konuşmasında Başkanlığınin ilk haftasında yapacaklarının listesini de açıklayan Erdoğan, ilk kabine toplantısını bu cuma yapacağını açıkladı.

"CUMA NAMAZINDAN SONRA İLK KABİNEYİ TOPLAYACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

Bu gece, kabinemizi açıklayarak, yeni yönetim sistemimizin mimarisine uygun şekilde icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın, devlet geleneğimize uygun şekilde önce Azerbaycan'a ve KKTC'ye ilk ziyaretlerimizi yapacak, çarşamba günü de NATO zirvesi için Brüksel'e gideceğiz.

Cuma günü, Hacıbayram Camii'nde kılacağımız cuma namazına müteakip, kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemi yine bizim alameti farikamız haline gelen reform ve yenilenmenin adımlarını inşallah kabinede atacağız.

KABİNE BUNDAN SONRA DA CUMA GÜNLERİ Mİ TOPLANACAK?

Erdoğan'ın sözleri, eski sistemde Pazartesi günü toplanan kabinenin bundan sonra da cuma günleri mi gerçekleştirileceği sorusunu akıllara getirdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok doğru ve isabetli bir karar,pazar günü kiliseye gidip oradan mi toplanacaklar diye,Atatürk teşekkür Meclisi cuma namazından sonra dualarla açmıştı,inşallah ülkemiz için her şey Yolunda gider
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