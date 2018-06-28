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Eski Ağrı Vali Yardımcısı Aksoy'a gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin "Mülkiye büyük bölge yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi arasında eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy'un da bulunduğu belirtildi

Erzurum merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi arasında eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy'un da bulunduğu belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, örgütün "mülkiye büyük bölge yapılanması" üyesi oldukları belirlenen ve açığa alınan, aralarında vali yardımcıları ve kaymakamların da bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu kişiler arasında yaklaşık 4 ay önce açığa alınan eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy'un da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Erzurum'un da yer aldığı 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, eski Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal da gözaltına alınmıştı.

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