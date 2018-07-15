Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Fatma Seniha Nükhet Hotar 14 yıl boyunca AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Her kongrede MKYK üyesi olarak seçilen İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, 2017’de yapılan kongrede MKYK dışı kalmıştı. 2003 yılından 2017 yılına kadar genel başkanlık görevini aralıksız sürdüren Hotar, Cumhuriyet tarihi boyunca iktidar partisinde en uzun süreli genel başkan yardımcılığı yapan kadın olmuştu. Malatya'da doğan Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Prof. Dr. unvanı almıştı. Hotar, DEÜ İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı da yapmıştı.

BİYOGRAFİSİNDEN SİLMEDİ

Hotar, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden aday olmamıştı. Hotar'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki biyografisinde de kapatılan derneğin yönetici olduğu “Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü” ifadeleriyle yer alıyordu.

Öte yandan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. Yükseköğretim Kurulu Üyeliği’ne ise, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.

