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Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan ilk KHK ile kapatılan Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği başkan yardımcılığı görevini yapan Hotar, AK Parti'nin kurucuları arasında yer alırken, partide 4 dönem milletvekili seçildi.

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Fatma Seniha Nükhet Hotar 14 yıl boyunca AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Her kongrede MKYK üyesi olarak seçilen İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, 2017’de yapılan kongrede MKYK dışı kalmıştı. 2003 yılından 2017 yılına kadar genel başkanlık görevini aralıksız sürdüren Hotar, Cumhuriyet tarihi boyunca iktidar partisinde en uzun süreli genel başkan yardımcılığı yapan kadın olmuştu. Malatya'da doğan Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Prof. Dr. unvanı almıştı. Hotar, DEÜ İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı da yapmıştı.

BİYOGRAFİSİNDEN SİLMEDİ

Hotar, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden aday olmamıştı. Hotar'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki biyografisinde de kapatılan derneğin yönetici olduğu “Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü” ifadeleriyle yer alıyordu.

Öte yandan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. Yükseköğretim Kurulu Üyeliği’ne ise, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
aç kalmasın maaşı yürüsün iyi mevkide olsun ..
Bu benim için bir sürpriz olmadı.Daha işin başındayız.Bundan sonra Cumhurbaşkanı nın bu tür tayinlerine alışmalıyız,bu işleri bu duruma bu millet getirdi.Ha Meclis mi varmı var!ama tabii göstermelik olarak.Haydi hayırlısı.
yiyin ha bakim devlet kalmasın ortada bi dönem vekil bi dönem makam mis biz kerizler amelelik yaparız siz rahat edin
Yandaş işleri yine başlamış ne olacaktı artık böyle buzamana kadarda böyleydi ama görenler mal ayagına yatıp görmezden geliyorlardı meeeeeeeler
hep de bayanlar memlekette erkek kalmadı
ne olacak olması gerekir yoksa chp veya hdp li olması gerekir alırsınız üçün birini.
eğitim sistemi zaten berbatti iyice boka bulayacaklar belli ki.
NORMAL AYNI TERCİHİ KULLANARAK FARKLI BİR SONUÇ MU OLACAKSINIZ
parti devletine hoşgeldiniz
ALLAH HAKKIMIZDA HAYIRLI OLANI NASİP ETSİN...
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