Eski Aladağ Kaymakamı hakkındaki yurt yangını davası

Mahkeme heyeti, sanık Filizer'e savunmasını hazırlaması için süre verirken, Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili başka yargılanan kamu görevlisinin bulunup bulunmadığının araştırılması, Kozan'da yangınla ilgili açılan dava ile ilgili belgelerin incelenmesi için duruşmayı erteledi.

Filizer'in avukatı da davadan yeni haberlerinin olduğunu söyleyerek dosyayı inceleyip savunma yapmak için süre istedi.

Sanık Filizer, iddianameyi dün aldığını belirterek, "Avukatımla birlikte dosyayı inceleyip savunma yapmak için süre istiyorum." dedi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuksuz sanık Filizer ve avukatı ile sanık hakkında şikayetçi olan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikasının (Eğitim-İş) avukatı hazır bulundu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

- Olay

Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı.

Yurt müdürünün de aralarında yer aldığı 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında dönemin ilçe milli eğitim müdürünün de bulunduğu tutuksuz 7 sanığın dosyası da bu davayla birleştirilmişti.

Tutuklu yargılanan 6 sanıktan 4'ü, yeni bilirkişi raporuna göre ikinci dereceden tali kusurlu sayılarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, yurt müdürü Cuma Ali Genç ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında da geçen aylarda "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.