HABER

Eski albaya FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Jandarma Genel Komutanlığı Şehit/Gazi Şube Müdürü albay Erkan Doğan, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Jandarma Genel Komutanlığı Şehit/Gazi Şube Müdürü albay Erkan Doğan'a 9 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Doğan'ın avukatı hazır bulundu. Doğan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Karabük Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Doğan, FETÖ ile bağı bulunmadığını, darbe girişiminden önce tatilde olduğunu ve 15 Temmuz 2016'da Ankara'ya döndüğünü söyledi.

Kayınvalidesinin hastalanması üzerine Ankara'ya geldiğini ve darbe girişiminden haberi olmadığını öne süren Doğan, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Doğan'ın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Doğan'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret ettiABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti
İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrıİYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi eski albay FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.