Eski albaya FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Jandarma Genel Komutanlığı Şehit/Gazi Şube Müdürü albay Erkan Doğan'a 9 yıl hapis cezası verildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Doğan'ın avukatı hazır bulundu. Doğan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Karabük Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Doğan, FETÖ ile bağı bulunmadığını, darbe girişiminden önce tatilde olduğunu ve 15 Temmuz 2016'da Ankara'ya döndüğünü söyledi.
Kayınvalidesinin hastalanması üzerine Ankara'ya geldiğini ve darbe girişiminden haberi olmadığını öne süren Doğan, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini talep etti.
Doğan'ın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, Doğan'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
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