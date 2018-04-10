HABER

Eski Anayasa Mahkemesi başraportörüne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanan eski Anayasa Mahkemesi başraportörü Çağatay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılanan eski Anayasa Mahkemesi başraportörü Mustafa Çağatay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Çağatay ile avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Çağatay, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaası doğrultusunda eski başraportör Çağatay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, sanık Çağatay'ın "FETÖ üyeliği" suçlaması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Öte yandan Mahkeme, Çağatay'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Cumhuriyet savcısının, Çağatay'ın tahliye kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi eski Anayasa Mahkemesi başraportörü Mustafa Çağatay FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.