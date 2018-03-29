Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri için istenen ceza belli oldu

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Oğuz Kaya'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 7,5 yıldan 12,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Kaya, avukatı ve yakınları katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin "FETÖ üyeliği" konusundaki tespitlerine atıfta bulunarak, Oğuz Kaya'nın örgüt üyeliği niteliklerini taşıdığını öne sürdü.
Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini anımsatan savcı, ByLock'un örgütün şifreli haberleşme programı olduğunu, örgüt mensuplarının bu program ile haberleştiğini anlattı.
Soruşturma ve kovuşturma aşamasında dinlenilen tanık ifadeleri değerlendirildiğinde sanığın FETÖ'ye üye olduğunun anlaşıldığını savunan savcı, sanığın örgüt faaliyetleri kapsamında toplantılara katıldığının belirlendiğini söyledi.
Sanığın Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü dönemde örgüt içinde "Abi" konumunda olduğunu belirten savcı, sanığın, HSYK seçimleri sırasında örgüte mensup kişilerin seçilmesi için çalışmalar yürüttüğünün ve bu kapsamda toplantılara katıldığının tespit edildiğini dile getirdi.
Savcı, sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 12,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcının mütalaasından sonra söz alan Oğuz Kaya ise "18 aydır somut bir iddia olmaksızın cezaevinde tutuluyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve müdafisinin esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verip, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.
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