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Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Tercan'ın bireysel başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:13 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan eski üye Tercan'ın bireysel başvurusunda, uzun tutukluluk ve tutuklanmaya ilişkin şikayetleri kabul edilemez buldu - Kurul, Tercan hakkında yapılan tutukluluk incelemelerinin ise hakim karşısına çıkarılmadan dosya üzerinden yapılmasını oy çokluğu ile hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ve üyesi Erdal Tercan'ın bireysel başvurusunu karara bağladı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanan ve meslekten çıkarılan Erdal Tercan, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, Tercan hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ile tutuklamaya doğal hakim, bağımsız ve tarafsız hakim ilkelerine aykırı olan sulh ceza hakimliklerince karar verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hukuka aykırı bir şekilde meslekten çıkarma kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiği öne sürüldü.

Tercan'ın, gözaltı sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle ayrımcılık ve temel hak ve özgürlüklerin öngörüldükleri amaç dışında sınırlandırılması yasaklarının ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddia edilmişti.

Eski üye Tercan'ın başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele alan Anayasa Mahkemesi, başvurunun tutukluluğa itiraz bölümüyle ilgili oy çokluğu ile ihlal kararı verdi, diğer şikayetleri ise kabul edilemez buldu.

Anayasa Mahkemesinin, 20 Temmuz 2016'da tutuklanan Tercan'ın, tutukluluğa itiraz başvurusunun, hakim karşısına çıkarılmadan, dosya üzerinden yapılmasını hak ihlali saydığı, özellikle 1,5 yılı geçen tutukluluklarda itirazların hakim karşısına çıkarılarak yapılması gerektiğini belirttiği öğrenildi.

- Örgüt içinde "Ertan" kod adını kullandığı ortaya çıkmıştı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, 16 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Erdal Tercan, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 4 Ağustos 2016 tarihli kararıyla meslekten çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında fezleke hazırlanan Tercan'ın yargılanması, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılacak.

Tercan'ın "FETÖ/PDY'nin yargı yapılanması içerisinde yer aldığı", örgüt içinde "Ertan" kod adını kullandığı öne sürülmüştü.

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