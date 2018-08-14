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Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez yolsuzluk suçlamalarını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez yolsuzluk suçlamalarını reddetti

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de devlet ihalelerinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Başkent Buenos Aires'te mahkeme karşısına çıkan Fernandez, sözlü ifade vermeyi reddederek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğine dair mahkemeye yazılı bir savunma sundu.

Fernandez, kendisini ifade vermeye çağıran Federal Yargıç Claudio Bonadio tarafından yöneltilen suçlamaların yanlış ve siyasi olduğunu savundu.

Bonadio'nun, görevi sone erdiğinden bu yana kendisine yönelik 6 davadan beşini açtığını ve "düşman bir yargıç" olduğunu söyleyen Fernandez, "Bonadio bugün, yeni bir yasa dışı oluşumun, bu sefer de bir inşaat grubunun patronu olmakla suçlayarak yeniden ifade vermemi istedi. Bu benim dördüncü 'suç örgütüm'. Her daim patronmuşum gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Bonadio, mart ayında, eski Devlet Başkanı Fernandez ve 11 hükümet görevlisi hakkında görevi suistimal ve 1994'te başkent Buenos Aires'teki Arjantin-İsrail Ortaklık Cemiyeti binasına düzenlenen bombalı terör saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddiaları örtbas etmek suçlamalarıyla dava açıldığını bildirmişti.

Dokunulmazlık nedeniyle tutuklanamayan Fernandez'in buna rağmen yargılanmasının önünde engel bulunmadığı kaydedilmişti.

- Ödeme yapıldığı itiraf edilmişti

Diğer yandan, Fernandez ve eşi Nestor Kirchner hakkındaki rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamlarından biri, geçen hafta, kamu ihalelerini kazanmak için hükümet görevlilerine ödemeler yaptığını itiraf etmişti.

İspanyol inşaat şirketi Isolux Corsan'ı Arjantin kolunun eski yöneticisi Juan Carlos de Goycoechea, söz konusu ödemelerin seçim kampanyalarına bağış niteliğinde olduğunu, rüşvet amacı taşımadığını savunmuştu.

- Gazete ortaya çıkarmıştı

Arjantin gazetesi La Nacion'un haberleriyle ortaya çıkan rüşvet iddiaları kapsamında ay başında 8 iş adamı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan iş adamlarından birinde bulunan not defterinde 2005-2015 yıllarında devlet görevlilerine yapılan toplam 160 milyon dolar tutarındaki ödemeye ilişkin kayıtlar bulunmuştu.

Kayıtlarda ödemelerin teslim edildiği adresler arasında Fernandez'in özel ikametgahları ve devlet başkanlığı konutunun bulunduğu ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Cristina Fernandez devlet ihalelerinde yolsuzluk

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