Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez yolsuzluk suçlamalarını reddetti

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de devlet ihalelerinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Başkent Buenos Aires'te mahkeme karşısına çıkan Fernandez, sözlü ifade vermeyi reddederek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğine dair mahkemeye yazılı bir savunma sundu.

Fernandez, kendisini ifade vermeye çağıran Federal Yargıç Claudio Bonadio tarafından yöneltilen suçlamaların yanlış ve siyasi olduğunu savundu.

Bonadio'nun, görevi sone erdiğinden bu yana kendisine yönelik 6 davadan beşini açtığını ve "düşman bir yargıç" olduğunu söyleyen Fernandez, "Bonadio bugün, yeni bir yasa dışı oluşumun, bu sefer de bir inşaat grubunun patronu olmakla suçlayarak yeniden ifade vermemi istedi. Bu benim dördüncü 'suç örgütüm'. Her daim patronmuşum gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Bonadio, mart ayında, eski Devlet Başkanı Fernandez ve 11 hükümet görevlisi hakkında görevi suistimal ve 1994'te başkent Buenos Aires'teki Arjantin-İsrail Ortaklık Cemiyeti binasına düzenlenen bombalı terör saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddiaları örtbas etmek suçlamalarıyla dava açıldığını bildirmişti.