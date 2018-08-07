Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısına hapis cezası

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de yolsuzluktan tutuklanan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou, hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Boudo'yu yolsuzluk ve kara para aklamaktan suçlu bularak 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
Arjantin'de 2007-2015 yıllarında Devlet Başkanı Cristina Fernandez yönetimi sırasında Ekonomi Bakanlığı da yapan Boudou, Arjantin pezosu basma anlaşmalarının verildiği bir şirketin haksız kazanç elde etmesiyle ilgili davayla bağlantılı olarak geçen yıl kasım ayında tutuklanmıştı.
Mahkeme, kasım ayında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan Boudou'nun serbest bırakılarak, tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.
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