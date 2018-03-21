Eski arkadaşını yaralayan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla eski arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi'nde dün Serap C. ile kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla eski arkadaşı olduğu öğrenilen Tahsin Öztürk arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serap C, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Öztürk'e ateş etti.

Sol göğsünden ve sırtından yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli kadını, olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serap C, eski arkadaşını tabancayla yaraladığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.