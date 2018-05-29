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Eski Artvin Garnizon Komutanı Dinçsoy'un yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Eski Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Adnan Dinçsoy'un da yer aldığı biri firari, 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Adnan Dinçsoy'un da yer aldığı biri firari, 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram Yeşiltaş, Bülent Nar, İbrahim Akdaş, Murat Köse ve Taşkın Yavuz ile tutuksuz sanıklar Ali Özkavak, Bekir Sıtkı Değirmenci, Eser Usta, Kadir Demirciçeşmesi, Murat Işıldak, Rıfat Demir ile yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Adnan Dinçsoy, Gümüşhane E Tipi kapalı Cezaevi, Ahmet Mente Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi, Kürşad Karadeniz Sincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşma salonuna bağlandı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan eski Artvin Garnizon Komutanı Adnan Dinçsoy, savunmasında, önceki beyanlarını yineleyerek, tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Dinçsoy duruşma FETÖ Trabzon

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