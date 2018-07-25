Eski Artvin Garnizon Komutanı kod isim kullanmış

Mütalaada, en son Artvin Garnizon Komutanı olarak görev yapan Adnan Dinçsoy'un FETÖ/PDY yapılanması içinde "Atıf" kod ismini kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Bayram Yeşiltaş, Bülent Nar, İbrahim Akdaş, Murat Köse ve Taşkın Yavuz ile tutuksuz sanıklar Ali Özkavak, Bekir Sıtkı Değirmenci, Eser Usta, Kadir Demirciçeşmesi, Murat Işıldak, Rıfat Demir ile yakınları ve avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Adnan Dinçsoy'un da yer aldığı biri firari, 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gizli tanık Yıldız'ın, sanık ile Samsun bölge müdürü olan "Selman" kod isimli örgüt yöneticisinin yönlendirmesi üzerine tanıştığını ve sohbet adı altında toplantılar düzenlediği yönündeki ifadelerine yer verilen mütalaada, risale okuyup örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarını dinlettiği, sanığın komutanlık sınavına gittiği Erzurum'da "Mehmet Ali" kod isimli örgüt yöneticisi ile görüşmesini istediği ve "Atıf" kod adını kullanan sanığı Halil Bülbüloğlu'na devrettiği yönündeki beyanları yer aldı.

Sanığın, gizli tanık Yıldız ve Halil Bülbüloğlu ile görüştüğü ve örgütsel faaliyetlere katıldığı, sohbetlerde kimliğinin ortaya çıkmaması ve örgüt içinde tedbire uygun davranış olarak "Atıf" kod ismini kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Tanık beyanları ve sanığı tereddüt göstermeden teşhislerinin sadece kurgu senaryosu iddiası ile açıklanamayacağını belirten savcı, 10'dan 15 yıla kadar cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Haklarında mütalaa hazırlanan diğer sanıklar Ahmet Mente'nin "Asım", Bayram Yeşiltaş'ın "Murat", Bülent Nar'ın "Bilal", İbrahim Aktaş'ın "Mustafa", Kürşad Karadeniz'in "Mustafa" ve Murat Köse'nin "Mehmet" kod ismini kullandıklarının tespit edildiği aktarıldı.