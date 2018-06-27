HABER

Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:14 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Balıkesir merkezli 13 kent ile KKTC'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 16 ilde 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı.

BALIKESİR'DE BİNBAŞI, YÜZBAŞI, ÜSTEĞMEN VE TEĞMENLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için harekete geçildi.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zanlılardan birinin açığa alındığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Son dakika! Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybettiSon dakika! Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti
23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ TSK Ankara gözaltı Tuğgeneral

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kesin tarih verdi!

2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kesin tarih verdi!

Son dakika! Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

Son dakika! Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?

23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?

Kayıp Leyla olayında son durum! Evler didik didik aranıyor

Kayıp Leyla olayında son durum! Evler didik didik aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.