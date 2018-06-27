Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 16 ilde 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı.

BALIKESİR'DE BİNBAŞI, YÜZBAŞI, ÜSTEĞMEN VE TEĞMENLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için harekete geçildi.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zanlılardan birinin açığa alındığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

