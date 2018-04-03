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Eski ATO Başkan Vekili Şahbaz hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Şahbaz, yargılanmaya başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Adana Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Mehmet Şahbaz yargılanmaya başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şahbaz ile avukatları katıldı.

Şahbaz, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, 7 yaşından bu yana ticaretle uğraştığını, örgütle bağlantılı olduğu için kapatılan bir iş adamları derneğinin 2007'de kahvaltısına çağrı üzerine katıldığını ve kendisinden istenen bin lirayı verdiğini belirtti.

Hakkındaki diğer suçlamaları da reddeden ve bu dernekten ayrılmak için dilekçe verdiğini savunan Şahbaz, "Ben bu derneğe hiç aidat ödemedim. 26 Ocak 2016'da beni üyelikten çıkartmışlar. ABD'ye Amerikan Tarım Bakanlığı talebi, ayrıca çalıştığım bir firmanın daveti üzerine gittim. 2013 yılındaki gezimin amacı hayvancılıktı." diye konuştu.

Şahbaz, hakkındaki diğer iddiaları da reddetti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi icin ileri bir tarihe erteledi.

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