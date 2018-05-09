Eski Bakan Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan (80), memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin kanaması sonucu 2010'dan bu yana yatağa bağlı tedavisi süren ve önceki gün akşam saatlerinde Bayındır Hastanesi'nde vefat eden Ayhan'ın cenazesi, dün Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakarya'ya getirildi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Cevat Ayhan'ın oğulları Ömer ve Nihat Ayhan ile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Ayhan'ın cenazesi, burada öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, eski Devlet Bakanı Nevzat Ercan, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.