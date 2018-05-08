Eski Bakan Cevat Ayhan için ilk cenaze töreni Ankara'da 

ANKARA (DHA) -ESKİ Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan için Ankara'da cenaze namazı kılındı.
Ankara Hacı Bayram Camii'ndeki cenaze namazına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, eski Bakanlar, Milletvekilleri, çok sayıda siyasi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Ayhan'ın cenazesi Hacıbayram Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakarya'ya uğurlandı. Çarşamba günü Adapazarı Orhan Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Cevat Ayhan, Akyazı Çıldırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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