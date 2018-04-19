Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!

Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan boğazından bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksel K., gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülmüş, işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilmişti.
Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, ilginç bir detaya ulaştı. 2014 yılından bu yana Vuralhan’a yurt dışından iş yapma vaadiyle 650 bin dolar ve 350 bin lira veren plastik şirketi sahibi Yüksel K.'nın olay günü bakanla borcunu almak için görüşmeye geldiği öğrenildi. Konuşması sırasında bakandan borcunu istediği öğrenilen zanlının, “Bana 'Senin paranı vereceğim. Ancak yanında varsa bana 7 bin 500 lira daha vermen gerekiyor' dedi. Bunun üzerine ben de kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum, kendime geldiğimde her yer kandı” dediği öğrenildi.
PARAYI ÖDEMEZSEM BANA HER ŞEYİ YAPABİLİR"
Öte yandan, 4 yıldır bakan ile görüşen Yüksel K.’nın görüşmeler sırasında bakan ile arasında peçete ile mutabakat yaptığı da öğrenildi. Görüşmelerden birinde bakanın peçeteye, “Birleşmiş Milletlerden gelecek olan 150 milyon dolar paramın 5 milyon dolarını Yüksel K.’ya vereceğim” yazdığı öğrenildi. Ayrıca başka bir görüşmede ise bakanın peçeteye, “Parayı geri ödemezsem bana her şeyi yapabilir” diye yazdığı ortaya çıktı.
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı (75) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yüksel K. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yüksel K, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.
Savcı, şüpheli Yüksel K'yı, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Vuralhan, dün Yüksel K. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şüpheli Yüksek K da olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
MEHMET ERCAN VURALHAN KİMDİR?
Mehmet Ercan Vuralhan; 1943 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara’dan milletvekili seçildi. İkinci Özal Hükümeti’nin Milli Savunma Bakanı oldu.
Sürekli düşmesiyle gündeme gelen ve 38 şehidin can verdiği Casa uçakları ihalesini açan bakan olarak da biliniyor. 2000 yılında Balıkesir Manyas'ta “5 bin konut yaptıracağım” vaadiyle Kor İnşaat' a su basmanı ihalesi verip, firmadan teminat olarak aldığı 1.4 trilyonluk çekle kayıplara karışan bakan, "Dolandırıcılık" ve "Çek Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından aranırken, Florya Atatürk Deniz Köşkü’ndeki TBMM misafirhanesinde kalan bakan olarak siyasi tarihe geçti.
Polisin tesadüfen Bakırköy'de gözaltına alıp; üzerindeki TBMM kimliğinde isminin "Ercan Vuralhan" olarak geçmesi, tutukluluk kararının ise “Mehmet Ercan Vuralhan” adına olması nedeniyle, serbest bırakılan bakandır.
AA/İHA
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