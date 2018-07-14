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Eski bakan Danışman vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Eski bakanlardan Rıfkı Danışman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Danışman için 16 Temmuz Pazartesi TBMM’de tören düzenlenecek, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak

Eski bakanlardan Rıfkı Danışman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Danışman için 16 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00'de TBMM'de tören düzenlenecek.

Rıfkı Danışman'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Erzurum'da 1924'te doğan Danışman, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu bitirdi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

PTT Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Rıfkı Danışman, siyasi hayata girdiği Adalet Partisi listesinden 1969, 1973 ve 1977 seçimlerinde Erzurum Milletvekili seçildi.

12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonra kurulan Nihat Erim, Ferit Melen ve Süleyman Demirel hükümetlerinde bakanlık görevinde bulunan Danışman, 1988-1994'te Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili olarak çalıştı.

Danışman, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Eski Bakan Rıfkı Danışman

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