HABER

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ile ilgili bir haberde ismi geçen AK Partili Eski Bakan Faruk Çelik, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Çelik, “Adnan Oktar'ı siyasilerin koruduğu ortaya çıktı” başlığıyla yayımlanan habere kızdı. Oktar'ı tanımadığını belirten Çelik, Sözcü'ye gönderdiği açıklamada "Haberinizde yer verdiğiniz ifadelerimden de anlaşılacağı üzere o konuşmamda ne kimseyi koruyorum ne de sahipleniyorum" ifadelerini kullandı

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

2011 yılından bu yana AK Parti hükümetlerinde çeşitli görevlerde bulunan Çelik, söz konusu haberi şahsına yapılan siyasi bir operasyon olarak gördüğünü belirtti.

"Ömrüm boyunca hiçbir zaman hiçbir şekilde görüşmediğim, konuşmadığım ve tanışmadığım haberinize konu kişi ve oluşumları, sahiplenmem ve savunmam söz konusu olmamıştır" ifadesini kullanan Faruk Çelik, Sözcü'ye gönderdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Ömrüm boyunca hiçbir zaman hiçbir şekilde görüşmediğim, konuşmadığım ve tanışmadığım haberinize konu kişi ve oluşumları, sahiplenmem ve savunmam söz konusu olmamıştır. ‘Adnan Hocacılar' olarak adlandırılan oluşuma yönelik son operasyon üzerinden, bundan 19 yıl önce Meclis kürsüsünden yapmış olduğum konuşmanın bir bölümünü alarak manşetle vermek basın hukukuna, basın ahlakına, temel hak ve hürriyetlere aykırıdır. Haberinizde yer verdiğiniz ifadelerimden de anlaşılacağı üzere o konuşmamda ne kimseyi koruyorum ne de sahipleniyorum. Sadece, muhalefet partisi milletvekili olarak gözaltı sürecindeki olumsuzluklara ve dönemin İçişleri Bakanı'nın yargısız infaz mahiyetindeki beyanlarına dikkat çekip, bunun yanlışlığını ortaya koyuyorum. Kaldı ki o dönemde bu yanlışlıklara pek çok siyasi karşı çıkıp eleştirdi. Bunun suçu ve suçluyu korumak manasına gelmediği açıktır. Bu açık gerçeğin aksine, Adnan Oktar'ı savunduğumu iddia eden bir haberin üstelik de manşet altı olarak ilk sayfadan yayınlanmasının, özellikle şahsımı hedef alan bir siyasi operasyonun parçası olmaktan başka mantıklı açıklaması yoktur."

İŞTE SÖZ KONUSU O HABER

“Adnan Oktar'ı siyasilerin koruduğu ortaya çıktı” başlığıyla yayımlanan haberde Çelik'in, 1999 yılında Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Fazilet Partisi grubu adına yaptığı şu açıklamaya yer veriliyordu:

“Bilimsel çalışmalarıyla bilinen Bilim Araştırma Vakfı üyeleri tutuklanır tutuklanmaz, yargılanmadan ve hâkim önüne çıkarılmadan, İçişleri Bakanımızın ‘Apo'dan daha tehlikelidir' şeklindeki beyanatı, birçok kesimi üzmüştür. Bu operasyonda 2 bine yakın polisimiz görevlendirilerek birçok insanımız, daha sonra anlaşılmıştır ki, boş yere evinden barkından alınmış, rencide edilmiş, aile mahremiyeti ihlal edilmiştir.”


PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Çoban köpeğini tırmıkla yaraladılarÇoban köpeğini tırmıkla yaraladılar
Van'da turistlere köpük partili eğlenceVan'da turistlere köpük partili eğlence
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatuk çelik adnan oktar

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil

Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Biraz eşelesek altın madeni çıkacak sanki :))
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.