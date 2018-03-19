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Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:57 | Son Güncelleme

Eski Devlet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlarından Hasan Celal Güzel, hayatını kaybetti. Güzel, böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil bekliyordu. Hasan Celal Güzel kimdir?

Eski Devlet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlarından Hasan Celal Güzel, dün tansiyon düşüklüğü ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Güzel, Denizli'de tedavi gördüğü özel hastanede durumu ağırlaşınca dün ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmişti. Son dakika habere göre, Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.

HASNA

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Makro ekonomi alanında "Türkiye'nin İktisadi Büyüme Modelleri" adlı tezini verdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynadı. 1983 yılında 38 yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı oldu. Ayrıca; çeşitli üniversitelerde, akademilerde ve Kara Harp Okulu'nda ekonomi, maliye, hukuk, ekonomik ve sosyal tarih, ekonomik sistemler-doktrinler ve kamu yönetimi konularında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi ve akademik çalışmalar yaptı. 1986 Yılında girdiği ara seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal Hükümeti'nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca, 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık için adaylığını koydu. Ancak seçilemedi. 23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) kurdu ve Genel Başkan seçildi.

1994 Yılı sonunda "YENİ TÜRKİYE" isimli 2 aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Burası 8 yılda bir okul haline geldi. Bu süre içinde 3 bin 500'ün üzerinde makale ve 40 bin sayfalık külliyat ortaya çıkarıldı. Ayrıca Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi'ni kurarak demokrasi üzerine kitaplar yayınladı. 1998 Yılında Cumhuriyetin 75. Yıldönümü münasebeti ile 5 ciltlik bir 'Cumhuriyet' çalışması, Osmanlı'nın 700. Kuruluş yıldönümü için 12 ciltlik uluslararası 'Osmanlı araştırması ve 2002 yılında 21 ciltlik uluslararası 'Türkler' çalışmasını gerçekleştirdi.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN. BEN GÜZEL BİR İNSAN OLARAK BİLİYORDUM.
ALLAH C.C. rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun
allah rahmet etsin.bu kadar görevde bulunmasına rağmen devletten aldığı maaş dışında beytülmalin bir kör kuruşuna tenezzül etmedi hastaneye kendi arabasıyla giderdi yanına koruma almazdı diğer hastalarla birlikte kuyruğa girerdi her işini kendi görürdü.bindiğ araba artık hurdaya dönmüştü.
Allah rahmet eylesin . 28 şubat ın karşısında duran adam .
mekanin cennet olsun güzel insan...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Vatansever bir nefer daha kaybedildi
Bu yazdığımı okuyan, Adamcağıza bi rahmet dilesin. Gerçekten zamanımızda görülmeyecek kadar dürüst ve haram yemeyen bir insandı. Makam aracını bırakın eşine, çocuğuna tahsis etmeyi, yasak ve yakışmaz diye şuradan şuraya bile bıraktırmazdı.
ölüm herkes için var.makam ayırt etmiyor.keske simdiki bakanlar vekiller parti liderleri de empati yapsa...bak bu adamda bizim gibiydi öldü falan....
Allah Rahmet Eylesin sevdiğim sayılı siyasetçilerdendi
Allah rahmet eylesin
ANKARAYI GERÇEKTENDE YASA BOĞMUŞ.....DÜNDE BİZİM İNŞAATTA ÇALIŞAN ARKADAŞ VEFAT ETTİ....MAHALLE YASA BOĞULDU...
Dava adamıydı Allah rahmet eylesin
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