Eski bakan İlyas Karaöz hayatını kaybetti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLALI eski senatör, Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz (99), yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.
Görev yaptığı dönemde, Muğla'nın Yatağan ilçesinde yem ve süt sanayi fabrikaları ile Muğla İşletmecilik Yüksekokulu'nun kurulması; ortaokul, içme suyu, yol ve köprü yapımına yönelik hizmetleriyle tanınan İlyas Karaöz, geçirdiği rahatsızlığın ardından yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk sahibi İlyas Karaöz'ün cenazesinin, 20 Haziran Çarşamba günü, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Muğla Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
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