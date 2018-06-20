HABER

Eski Bakan Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, 99 yaşında yaşamını yitiren eski senatör, Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Eski Bakan Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- ANKARA'da, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, 99 yaşında yaşamını yitiren eski senatör, Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi.
Bakan olarak görev yaptığı dönemde, Muğla'nın Yatağan ilçesinde yem ve süt sanayi fabrikaları ile Muğla İşletmecilik Yüksekokulu'nun kurulması; ortaokul, içme suyu, yol ve köprü yapımına yönelik hizmetleriyle tanınan Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle geçen 15 Haziran'da, tedavi gördüğü Ankara'daki bir özel hastane yaşamını yitirdi. Karöz'ün cenazesi, memleketi Muğla'ya getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Karaöz için bugün öğlende Kurşunlu Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Karaöz'ün eşi Reyhan Karaöz, çocukları Aydın Karaöz ve Esat Karaöz, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman da çelenk gönderdi. Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, eski bakan Karaöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Karaöz'ün cenazesi Muğla Eski Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Eski Bakan Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildiEski Bakan Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildiEski Bakan Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildiEski Bakan Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi

PARTNEROrgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!Orgazmik meditasyon diye gittiler başlarına gelmeyen kalmadı!
Burdur'da dolu tarım arazilerine zarar verdiBurdur'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (2)Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima'nın amcası gözaltında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

TSK Münbiç'te devriye attı YPG kaçtı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.