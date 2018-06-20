Eski Bakan Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- ANKARA'da, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, 99 yaşında yaşamını yitiren eski senatör, Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz, memleketi Muğla'da toprağa verildi.
Bakan olarak görev yaptığı dönemde, Muğla'nın Yatağan ilçesinde yem ve süt sanayi fabrikaları ile Muğla İşletmecilik Yüksekokulu'nun kurulması; ortaokul, içme suyu, yol ve köprü yapımına yönelik hizmetleriyle tanınan Devlet ve Tarım eski Bakanı İlyas Karaöz, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle geçen 15 Haziran'da, tedavi gördüğü Ankara'daki bir özel hastane yaşamını yitirdi. Karöz'ün cenazesi, memleketi Muğla'ya getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Karaöz için bugün öğlende Kurşunlu Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Karaöz'ün eşi Reyhan Karaöz, çocukları Aydın Karaöz ve Esat Karaöz, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman da çelenk gönderdi. Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, eski bakan Karaöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Karaöz'ün cenazesi Muğla Eski Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
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