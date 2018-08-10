Eski Bakan Veysel Eroğlu, ayrı yaşayan çifti barıştırdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, bir buçuk aydır ayrı yaşayan Akif ve Hatice Başyiğit çiftini barıştırdı.

Eroğlu, Afyonkarahisar'daki Kurtuluş caddesinde esnaf ziyareti yaptı.

Ziyaret sırasında yanına gelen Akif Başyiğit, Eroğlu'na, yaklaşık bir buçuk aydır ayrı yaşadığı eşiyle tekrar birleşmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Eroğlu, Başyiğit'in eşi Hatice Başyiğit'i cep telefonuyla aradı.

Eroğlu, telefonla görüştüğü Başyiğit'i, "Sen çok iyi bir insansın. Eşinde temiz bir insan. Seni de çok seviyor. O kadar çok seviyor ki, yani aşık olmuş sana. Daha ne istiyorsun? Hatta eşin, 'Onun için arabanın önüne atlayacağım, istesin sigarayı bile bırakacağım' diyor. Böyle bir eş bulmuşsun, Allah hayırlı, uzun ömür versin. Tamam mı Hatice kardeşim? Belediye Başkanımız Burhanettin Bey sana aracını gönderiyor. Bugün barışacaksınız. Bugün mübarek bir gün. Hadi göreyim seni. Bir şey olursa kulağını çekerim onun. Seni seviyormuş daha ne istiyorsun? Seni arabayla aldıracağım." diyerek ikna etmeye çalıştı.