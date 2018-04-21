Eski Bakan Vuralhan'ın öldürülme anı kamerada

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ercan Vuralhan, geçtiğimiz çarşamba günü Sirkeci'de bir kafeteryada oturduğu esnada aralarında alacak-verecek meselesi olan Yüksel Karababa tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Vuralhan'ın öldürüldüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Vuralhan ile Karababa'nın aynı masada oturduğu görülüyor. Bir süre sonra Karababa, Vuralhan'ın üzerine atlıyor. İkili yere düşerken saldırgan, eski bakanı boğazından bıçaklıyor. Bu sırada yan masada oturanlar olayı farketmiyor. Garsonun olayı görmesi üzerine saldırgan ayağa kalkarak ellerini havaya kaldırıyor.
AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!
24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Antalya bunu konuşuyor! İşte 3 gün, 3 gece süren 2 milyon dolarlık düğün
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum