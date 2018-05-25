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Eski Bakan Vuralhan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

Eski Milli Savunma Bakanı Vuralhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yüksel Karababa hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı - Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Karababa hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi

İSTANBUL (AA) - Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı (75) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Yüksel Karababa hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı geçtiğimiz ay boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Karababa hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Vuralhan, 18 Nisan'da Yüksel Karababa tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Eski Bakan Vuralhan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma

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