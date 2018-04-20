HABER

Eski Bakan Yalova’nın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın eski siyasetçilerinden Devlet Eski Bakanı ve TBMM eski Başkanvekili Yüksel Yalova’nın kardeşi Yücel Ünlü ün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Eski Bakan Yalova’nın acı günü

Aydın’ın eski siyasetçilerinden Devlet Eski Bakanı ve TBMM eski Başkanvekili Yüksel Yalova’nın kardeşi Yücel Ünlü ün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Yücel Ünlü’nün ani ölümü sevenlerini üzdü.
Karpuzlu ilçesine bağlı Ektirli kırsal mahallesnde ikamet eden Kamil Yalova’nın kızı ve akaryakıt istasyonu işletmecisi Adnan Ünlü’nün eşi Yücel Ünlü’nün Cuma namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Motosikletli sapık kameraya yakalandıMotosikletli sapık kameraya yakalandı
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!

Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi

Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.