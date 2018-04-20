Eski Bakan Yalova’nın acı günü

Aydın’ın eski siyasetçilerinden Devlet Eski Bakanı ve TBMM eski Başkanvekili Yüksel Yalova’nın kardeşi Yücel Ünlü ün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Yücel Ünlü’nün ani ölümü sevenlerini üzdü.
Karpuzlu ilçesine bağlı Ektirli kırsal mahallesnde ikamet eden Kamil Yalova’nın kızı ve akaryakıt istasyonu işletmecisi Adnan Ünlü’nün eşi Yücel Ünlü’nün Cuma namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.
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