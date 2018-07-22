Eski Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci'nin acı günü

Yaşamını yitiren eski Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci'nin annesi Sabriye Tüfekci (70), Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedildi.
Bu sabah evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren eski Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci'nin annesi Sabriye Tüfekci (70) için Seydişehir Seyyid Harun Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Sabriye Tüfekci'nin cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına müteakip, ilçe merkezindeki Akyol Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Sabriye Tüfekci'nin yakınları ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Pakdemirli, Harun Tüfekci ile babası Ömer Tüfekci'ye taziyelerini ilettikten sonra helikopterle Ankara'ya gitti.
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