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Yaşar Okuyan: Tehdit ediyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 07:13 | Son Güncelleme

Katıldığı bir televizyon programında hükümete seslenen Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, "Yapacağınız her türlü hile, hurdayı dikkate alıyorum. Yapacaksınız ama bunlar yetmeyecek gideceksiniz. Korkuyorsunuz... Hepiniz hazır olun hesap vermeye. Evet... Yaşar Okuyan tehdit ediyor, hesap vereceksiniz" diye konuştu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara‘nın konuğu olan Yaşar Okuyan, AK Parti-MHP ittifakının yüzde 54’lerde olduğunu ileri süren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın bu açıklamalarının sorulması üzerine, “Yapacağınız hileleri katıyorum, yapacağınız her türlü hile hurdayı dikkate alıyorum, yapacaksınız yüzde yüz eminim. Ama bunlar yetmeyecek, gideceksiniz” dedi.

Okuyan şöyle konuştu:

"Yapacağınız hileleri katıyorum, yapacağınız her türlü hile hurdayı dikkate alıyorum, yapacaksınız yüzde yüz eminim. Ama bunlar yetmeyecek, gideceksiniz. Hepiniz hazır olun. Korkuyorsunuz, hazır olun hesap vermeye. Kanuna aykırı iş yapmadıysanız, devleti soymamışsanız, ihanet etmemişseniz, hırsızlık yolsuzluk yapmamışsanız korkacak bir şey yok. Ama bunları yapmışsanız korkun, korkmakta haklısınız çünkü sizden sonra gelecek olan iktidar sizden bunun hesabını soracak. Tehdit ediyorum var mı? Evet, Yaşar Okuyan tehdit ediyor, hesap vereceksiniz. Tehdit mi, tehdit. Kanuna aykırı iş yapmışsan, anayasayı çiğnemişsen, hırsızlık yapmışsan, şerefsizlik yapmışsan, üç yaşındaki çocukların ırzına geçenlerin siyasi avukatlığını üstlenmişsen, onları savunmuşsan ve bu adamları AKP listelerine getirmişsen, Soma'da tepkisini ortaya koyan madenci genç arkadaşımızı ayaklar altında çiğnerken, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından bir hıyar tekmeliyorsa bunun hesabı senden sorulacak. Hazır ol, bu hesabı sandıkta millet soracak"

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Gazetecelik Yüksek Okulu'nda öğrenim gördü. Kısa bir süre gazeteci olarak çalıştı. Daha sonra İmbat Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı oldu. 1970 senesinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Mesut Yılmaz’ın Anavatan Partisi'nin liderliğine seçilmesinin ardından da Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2004'de de Demokrat Türkiye Partisi'nin genel başkanı seçildi. 2015 yılında da kurumun adını Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirdi. 2008'de de partisini kapatarak Halkın Yükselişi Partisi'ne geçti. Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine de Vatan Partisi'ne katıldı.


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