Yaşar Okuyan: Tehdit ediyorum!

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara‘nın konuğu olan Yaşar Okuyan, AK Parti-MHP ittifakının yüzde 54’lerde olduğunu ileri süren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın bu açıklamalarının sorulması üzerine, “Yapacağınız hileleri katıyorum, yapacağınız her türlü hile hurdayı dikkate alıyorum, yapacaksınız yüzde yüz eminim. Ama bunlar yetmeyecek, gideceksiniz” dedi.

Okuyan şöyle konuştu:

"Yapacağınız hileleri katıyorum, yapacağınız her türlü hile hurdayı dikkate alıyorum, yapacaksınız yüzde yüz eminim. Ama bunlar yetmeyecek, gideceksiniz. Hepiniz hazır olun. Korkuyorsunuz, hazır olun hesap vermeye. Kanuna aykırı iş yapmadıysanız, devleti soymamışsanız, ihanet etmemişseniz, hırsızlık yolsuzluk yapmamışsanız korkacak bir şey yok. Ama bunları yapmışsanız korkun, korkmakta haklısınız çünkü sizden sonra gelecek olan iktidar sizden bunun hesabını soracak. Tehdit ediyorum var mı? Evet, Yaşar Okuyan tehdit ediyor, hesap vereceksiniz. Tehdit mi, tehdit. Kanuna aykırı iş yapmışsan, anayasayı çiğnemişsen, hırsızlık yapmışsan, şerefsizlik yapmışsan, üç yaşındaki çocukların ırzına geçenlerin siyasi avukatlığını üstlenmişsen, onları savunmuşsan ve bu adamları AKP listelerine getirmişsen, Soma'da tepkisini ortaya koyan madenci genç arkadaşımızı ayaklar altında çiğnerken, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından bir hıyar tekmeliyorsa bunun hesabı senden sorulacak. Hazır ol, bu hesabı sandıkta millet soracak"