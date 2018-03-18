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Eski bakanlardan Güzel, tedavi için Ankara'ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 21:35 | Son Güncelleme

Denizli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Güzel, ambulans helikopterle Ankara Güven Hastanesi'ne nakledildi

Denizli'de özel bir hastanede tedavi gören eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Denizli'de sabah saatlerinde rahatsızlandığını ve kentteki bir özel hastanede ilk müdahalesinin yapıldığını söyledi.

Hasan Celal Güzel'in ambulans helikopterle öğleden sonra Ankara'ya getirilerek Güven Hastanesi'ne yatırıldığını ifade eden Güzel, şu bilgileri verdi:

"Babamın böbrek yetmezliği vardı, belli aralıklarla diyalize giriyordu. Bir süre önce de akciğer enfeksiyonu geçirmişti ve tedavi olmuştu. Şimdi de yine akciğer enfeksiyonu ve bağırsağında bir probleme bağlı olarak rahatsızlandı. Bilinci açık, konuşuyor. Klinikte tedavi altında. Genel sağlık durumuna ilişkin yarın daha detaylı bilgi vermek mümkün olacak."

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GUVEN HASTANESI böbrek yetmezliği Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel

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