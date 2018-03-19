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Eski bakanlardan Güzel'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: - "Milli iradenin yılmaz savunucusu Hasan Celal Güzel Bey'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek taziye dileklerini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından, Güzel'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çelik, mesajında, "Milli iradenin yılmaz savunucusu Hasan Celal Güzel Bey'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Güzel, sabah saatlerinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anavatan Partisinden (ANAP) 1986 yılında Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Hasan Celal Güzel

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