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Eski bakanlardan Güzel'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:42 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman, Adalet Bakanı Gül, Milli Savunma Bakanı Canikli ve İçişleri Bakanı Soylu, Güven Hastanesi'ne gelerek, Güzel'in ailesine başsağlığı diledi

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güven Hastanesi'ne gelerek Güzel'in ailesine taziyede bulundu.

Öte yandan, Güzel'in ailesini, yakınlarının yanı sıra çok sayıda politikacı da ziyaret ederek başsağlığı diledi.

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