Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), Denizli'deki bir termal otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, fizik tedavi için birkaç gün önce Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki termal tesise gelen Güzel, böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden Güzel'in gün içinde ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edileceği belirtildi.
Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum