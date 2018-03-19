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Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:58 | Son Güncelleme

IHAAW075205-GEN/19-03-2018 - Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti 19.03.2018 07:52:05 TSI NNNN

IHAAW075205-GEN/19-03-2018

- Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti

19.03.2018 07:52:05 TSI
NNNN

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