Eski Bakanlardan Ömer Dinçer, Malatya’da

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ömer Dinçer, BİLSAM’ın konuğu olarak Malatya’ya geldi.

Eski Bakan Dinçer, BİLSAM’daki programı öncesi kentteki STK’lar, iş dünyası, akademisyenler ve sosyal girişimcilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Programla ilgili açıklamada bulunan BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, bu haftaki konuklarının eski bakan ve aynı zamanda bir akademisyen de olan Prof.Dr. Ömer Dinçer olduğunu söyledi. Dinçer’in Malatya programında Üniversitede Kurtuba Akademik Gelişim Topluluğunun da misafiri olarak öğrencilerle bir söyleyişi programına da katıldığını belirten Gezer, “Özellikle gençlerimizin akademik gelişiminde kendilerini geleceğe hazırlamasında nelere dikkat etmeleri, kendilerini geleceğe bugünden nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda güzel bir konferans verdi hocamız. Ve bu şekilde de gençlerimizin hazırlanırken, dikkat edeceği hususlara değinmiş oldu. Bu çerçeve BİLSAM olarak İş adamlarımızdan, akademisyen dostlarımızdan, eğitimci arkadaşlardan, sosyal girişimcilerden ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan yaklaşık 120 kişilik bir ekiple bir kahvaltı programında buluştuk. Burada da ağırlıklı olarak iş dünyası, akademik dünya, yine akademik ve iş dünyası arasındaki ilişkiler, özellikle yönetim ve ahlak ilişkisi, yönetim üretkenlik ilişkisi konusunda ülkemizin özellikle katma değeri yüksek ürünlere geçme sürecinin nasıl planlanmasına dair meseleler istişare edildi” şeklinde konuştu.