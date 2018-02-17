Eski Başbakan Davutoğlu Kosova'da

Türkiye’nin tarihine sahip çıkarak Kosova Savaşı'nda bu ülkeye gerekli desteği verdiğini ifade eden Davutoğlu, “Kosova Savaşı da başta olmak üzere gerek fiilen Silahlı Kuvvetlerimizin varlığıyla gerekse Cumhuriyet hükümetlerimizin gayretleriyle buraya çok köklü bir miras temsilcisi olarak gereken çalışmaları yaptık. O zaman Prizren, Türk birliğini büyük bir şevkle, aşkla karşılamıştı. Bir asırlık bir sevdaydı bizim birliğimizin, askerimizin Prizren’e gelişi.” diye konuştu.

Prizren Başkonsolosluğunda basın mensuplarına açıklama yapan Davutoğlu, “Türkiye 1389’dan bu yana bize tarihin mirası olan, Sultan Murat Han'ın mirası olan bu aziz topraklardaki kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması için elinden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı göstermiştir.” dedi.

Davutoğlu, Prizren'de Uluslararası Kosova Maarif Okulları ile Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’nı ziyaret etti, Şadırvan Merkezi’ndeki Sinan Paşa Camisi’nde öğle namazını kıldı ve halkla selamlaştı. Prizren halkı, Davutoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

PRİZREN/MAMUŞA (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kosova'nın bağımsızlığının 10. yılı kapsamında Prizren ve Mamuşa'ya ziyarette bulundu.

Kosova’nın bağımsızlığının 10. yıl dönümünde Prizren’de bulunmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getiren Davutoğlu, “Türkiye 80 milyon olarak Kosova’nın yanındadır ve bu 10. bağımsızlık yıl dönümünde de gönüllerimiz hep birdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa’ya geçen Davutoğlu, Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile Çanakkale Şehitleri Anıtı’nı ziyaret etti.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, “2008’de nasıl Kosova’nın bağımsızlığını tanımışsak, şimdi Kosova’nın 10. bağımsızlık yıl dönümünde de Kosova’nın yanında olmak, Kosovalı kardeşlerimle birlikte olmak ve tabii ne zaman Kosova’ya gelsek Mamuşa’ya gelmek de bizim üzerimize bir vecibedir.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Kosova ziyareti kapsamında dün de Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ve Meclis Başkanı Kadri Veseli ile görüşmüş, Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj’ın da yer aldığı "Medeniyetler ve Şehirler" kitabının Arnavutça baskısının tanıtımına katılmıştı.