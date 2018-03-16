Eski Başbakan Davutoğlu Van'da

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür. İnsanoğlunun en önemli alameti akıl edebilme yetisidir. Aklınızı kimseye vermeyin" dedi.
Davutoğlu, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak Valiliği ziyaret eden Davutoğlu, çalışmalar hakkında Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'ndan bilgi aldı.
AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Davutoğlu, ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesince düzenlenen "bilgi, bilinç ve ahlak" konulu konferansa katıldı.
Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Evliya Çelebi'nin anlattığı Van'ın, Avrupa'dan çok zengin olduğunu söyledi.
Meslek seçimi konusunda hayatından örnekler veren Davutoğlu, şöyle konuştu:
"Başbakanlık dönemimden sonra akademisyen bir arkadaşım 'gördüğünüz en önemli eksiklik nedir' diye sormuştu. En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür. İnsanoğlunun en önemli alameti akıl edebilme yetisidir. Aklınızı kimseye vermeyin. FETÖ'nün en büyük cinayeti, akıl edebilme yeteneklerini yok etmesi. Dünyanın en iyi insanı olsanız da aklınızı esir almasına izin vermeyin. Kendi hayatınızı yaşayacaksınız. Kendi özünüzü terk etmeyin. Ne bir terör örgütüne ne de kimseye ne aklınızı ne vicdanınızı terk etmeyin."
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