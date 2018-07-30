RİZE (AA) - Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson olayına ilişkin, "Sanki Amerikalılar 'papaz serbest bırakılmasın' diye böyle bir çıkış yaptılar. Çünkü bu şekilde tehditle hiçbir ülkeye; değil Türkiye'ye, Afrika'daki küçük bir kabile devletine bile bugünkü dünyada istediğinizi yaptırmanız mümkün değil." dedi.

Yılmaz, çeşitli ziyaretler için bulunduğu Rize'de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, siyaset ile ilgilenmediğini, siyasetin dışında durmaya çalıştığını vurgulayan Yılmaz, Rize'ye de oğlunun ölümünün ardından cenazeye katılanlarla görüşmek için geldiğini söyledi.

Avrupa'nın Türkiye'ye karşı çifte standartlarının canlı tanığı olduğunu aktaran Yılmaz, bu durumun özellikle darbe teşebbüsü sırasında somut ve rahatsız edici bir boyuta geldiğini gördüğünü, yabancı medyaya bu konuda beyanat verdiğini kaydetti.