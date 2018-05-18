Eski Başbakan Necip Rezak'ın evlerine operasyon

Amar, iki gün önce Başbakanlık ofisinde yapılan aramalarda 1MDB ile ilgili bazı belgelere de ulaşıldığını belirtti.

El konulan 284 kutuda 72 lüks çanta, Amerikan Doları ve Malezya Ringiti olmak üzere nakit para, mücevherler ve saatler bulunduğunu belirten Amar, apartmanlardaki aramaların sona erdiğini ancak operasyonların devam edeceğini kaydetti.

Bukit Aman Ticari Suçları Araştırma Bürosu (CCID) Amiri Amar Singh, basına yaptığı açıklamada, Necip'in apartman dairelerinde yapılan aramaların 1MDB soruşturmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Malezya polisi, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koydu.

Malezya'da 9 Mayıs'ta gerçekleşen başbakanlık seçimlerini kazanarak Necip'in koltuğuna oturan Mahathir, hükümetinin, devlete ait "1Malaysia Development Bhd" adlı yatırım şirketinden, ABD, İsviçre ve bazı diğer ülkelerde aklandığı sanılan milyarlarca dolar parayı geri almak istediğini belirtmişti.

Mahathir, "Yolsuzluğa odaklanmak önemli çünkü hala İsviçre, ABD, Singapur ve belki de Lüksemburg'da olan parayı geri almamız gerekiyor. Oralardaki parayı geri almak için ülkelerin hükümetlerine başvuracağız. Para Malezya'ya ait ve 1MDB'den geldi. Paranın Malezya'ya dönmesi için müracaat edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya’nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak’ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.